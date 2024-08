Patricia Blanco schwärmt von diesem Reality-TV-Star: "Ich liebe ihn!"

Patricia Blanco (52) pflegt ihre sozialen Kontakte per öffentlicher Grußbotschaft. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Bildmontage)

Am Mittwoch meldete sie sich bei ihren Instagram-Fans – wie so oft vom Autositz aus. "Ich möchte jetzt mal was Positives sagen. Denn wir sind ja alle in diesem gruseligen Reality-TV-Geschäft", erklärte sie augenzwinkernd.

Was das angeht, waren die vergangenen Monate für Patricia Blanco auch ganz schön rasant: Zuletzt war sie etwa bei "Reality Queens" zu sehen, wo sie der Öffentlichkeit auch von dem schwierigen Verhältnis zu ihrem Vater Roberto Blanco (87) berichtet hatte.

Davor hatte sie an der Prime-Show "The 50" teilgenommen, wo sie von ihren Mitkandidaten allerdings recht früh herausgewählt wurde. Doch eine Person habe damals zu ihr gehalten.

"Also, wen ich so hardcore feiere, ist mein Freund Cosimo. Der hat das Herz am rechten Fleck, ist immer positiv, ist ein Kämpfer auf seine Art. Ich liebe ihn!", betonte die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin. Cosimo Citiolo (45) alias "der Checker vom Neckar" sei immerhin der Einzige gewesen, der sie bei "The 50" unterstützt habe. Er sei ihr immer loyal gewesen. "Solche Leute merkt man sich einfach."

Neben Cosimo könne sie aber auch noch andere Namen nennen. "In diesem Business gibt's ja nicht viele, auf die du zählen kannst", so Patricia, der dann aber doch so einige geliebte Mitmenschen einfallen.

Jürgen Milski (60), Georgina Fleur (34), Carina Spack (28), Désirée Nick (67), Doreen Dietel (49), Dani Büchner (46) – sie alle scheint Patricia in ihr Herz geschlossen zu haben.