Patricia Blanco schwört auf Beauty-Eingriff und lässt sich Fäden einnähen

Patricia Blanco (52) hat sich Fäden ins Gesicht einnähen lassen. Die Trash-TV-Queen schwört auf die spezielle Methode.

Nachdem sie bereits am gestrigen Sonntag kurz von der Operation erzählt hatte, ging die 52-Jährige am heutigen Montag auf Wunsch ihrer Follower noch einmal ins Detail. So habe sie sich nicht nur Botox in die Stirn spritzen lassen.

Stattdessen setzte die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) auf eine andere Methode: das sogenannte "Fadenlifting". Dabei werden spezielle Fäden in die Haut eingenäht, die ebendiese straffen und Falten reduzieren sollen.

Klingt schmerzhaft - ist es wohl auch: "Es zieht schon und spannt auch ein bisschen danach, aber man kann es aushalten. Ich würde einer Frau nicht empfehlen, das zu machen, wenn sie ihre Menstruation hat. Das habe ich mal gemacht und dann tut es richtig weh", verdeutlichte Patricia.

Den gewünschten Effekt könne man auch erst nach ein, zwei Monaten sehen, unterstrich die gebürtige Bayerin. "Und das hält dann ein Jahr, anderthalb Jahre", führte die frühere "Dschungelcamp"-Teilnehmerin aus.

Das Ganze hat dabei aber durchaus seinen Preis: "Kostenpunkt waren bei mir knapp 5000 Euro. Das kommt halt darauf an, wie viele und welche Fäden man nimmt", klärte die Ex von Entertainer Andreas Ellermann (58) auf.