Patricia Blanco über Ex Andreas Ellermann: "War feige von ihm"

Patricia Blanco (53) und Andreas Ellermann (59) waren rund vier Jahre lang ein Paar. Inzwischen haben sie keinen Kontakt mehr. © Georg Wendt/dpa, Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Bildmontage)

Zuletzt war der Reality-TV-Star zumindest kurz bei der Prime-Serie "The 50" zu sehen. Doch schon nach dem ersten Spiel ging es für Patricia auch wieder nach Hause.

Während ihre Mitkandidatin Jenny Elvers (51) in der Show auf Wolke sieben zu schweben schien, wäre für Blanco eher niemand fürs Herz dabei gewesen: "Ich stehe halt nicht auf so junge Typen", sagte sie.

Doch bereit für eine neue Liebe wäre sie inzwischen schon, erklärte sie TAG24.

"Ich habe meine Ex-Beziehung schon gut verarbeitet. Das dauert ja auch immer eine gewisse Zeit. Ich war ja schließlich vier Jahre mit jemandem zusammen", so Patricia.

Doch sie halte ihre Augen auch schon offen für etwas Neues: "Ich werde natürlich auch viel angesprochen von Männern, aber da war jetzt noch nicht der dabei, der mich umhaut", sagte die 53-Jährige. Doch nicht nur das Flirten mache ihr Spaß. "Ich würde mir schon eine neue Beziehung wünschen. Ich bin bereit für eine neue Liebe!", betonte sie in dem Gespräch weiter.

Mit ihrem Ex Andreas hatte es zuletzt einen unschönen Rosenkrieg gegeben. Doch für sie seien die Fronten nun endlich geklärt, so Patricia. "Er schuldet mir nichts mehr, ich schulde ihm nichts mehr. Also wir haben miteinander nichts mehr zu tun."