"Seelenverwandt": Was läuft da bei Patricia Blanco und Frank Otto?

Hat Patricia Blanco (53) etwa in Frank Otto (66) ihren Seelenverwandten gefunden? © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial, Georg Wendt/dpa (Bildmontage)

Am Donnerstag meldete sich die 53-Jährige bestens gelaunt in ihrer Instagram-Story und plauderte über ihren Tanz in den Mai.

"Ich hatte den Schönsten der ganzen Welt!", erklärte sie ihrer Community überschwänglich und deutete dann zumindest auch an, wieso: "Ich war gestern noch im Ga-Ga-Club. Ich habe was ganz Tolles gesehen", so Patricia weiter. Fotos gebe es allerdings nicht, schließlich müsse man sein Handy ja auch nicht immer und überall dabei haben.

Doch dann wurde sie noch etwas geheimnisvoller: "Es gibt einfach Seelenverwandte, die trifft man einfach und macht so: Shhhh!", erklärte Patricia und legte ihren Zeigefinger als Schweigegeste vor die geschürzten Lippen. "Understatement nennt man sowas."

Was genau sie damit eigentlich sagen will, bleibt unklar. Doch zu viel Understatement soll es dann eben doch nicht sein: Denn in ihrer Instagram-Story verlinkte sie gut sichtbar den Medienunternehmer Frank Otto, der offenbar auch in dem Edel-Nachclub in den Mai gefeiert hatte.

Doch hat Patricia in dem Millionär etwa ihren neuen Seelenverwandten getroffen?

In einer späteren Story schwärmt die Wahl-Hamburgerin dann eher von einer anderen Person: "Ich liebe die Welt mittlerweile wieder und vor allem mich selbst!"