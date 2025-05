Überraschender Vergleich: So sieht Patricia Blanco Männer

Hamburg - Patricia Blanco (53) ist auf der Suche nach Pilzen. Also eigentlich nach einem neuen Mann. Im TAG24 -Gespräch, verriet sie, wieso das eigentlich das Gleiche ist.

Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (53) bei der Premiere von Zirkus Charles Knie. © Tag24/Madita Eggers

Erst kürzlich hatte das Reality-TV-Sternchen bei einem Spaziergang im Grünen verkündet, dass sie auf der Suche nach "einem Mann mit Hirn" sei.

TAG24 wollte wissen, wie die Suche nach dem richtigen Partner so läuft.

"Ja, Datingleben ist gut", verkündete die Ex von Immobilien-Unternehmer und Moderator Andreas Ellermann (60) grinsend bei der Premiere von Zirkus Charles Knie am Donnerstag und ergänzte: "Männer mit Hirnen gibt es, verstecken sich aber sehr. Also die kann man wirklich im Wald finden wie Pilze", zog sie schließlich einen interessanten Vergleich.

Offenkundig weiß die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin viel über die verschiedensten Arten von Schwämmen. "Es gibt Knollenblätterpilze, aber eben auch diese ganz geilen Pilze, wie Trüffel", stellte sie männliche Zeitgenossen mit giftigen beziehungsweise sehr teuren, noblen Funghi auf eine Ebene.

"Bis jetzt hatte ich den Knollenblätterpilz", blickte sie dann noch auf ihre zuletzt Verflossenen zurück und verglich diese mit einer der gefährlichsten Pilzsorten überhaupt.