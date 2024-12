Zwischen Patricia Blanco und Andreas Ellermann fliegen wieder die Fetzen!

Patricia Blanco (53) und Ex Andreas Ellermann (59) schießen auf Instagram mal wieder gegeneinander. © Fotomontage: Instagram/patriciablancoofficial

Am gestrigen Dienstag re-postete die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (87) auf Instagram eine Story, die ihr Ex zuvor auf seinem Profil veröffentlicht hatte. Dort ist sie mittlerweile aber nicht mehr zu finden.

In dem Video berichtete der 58-Jährige von einem zufälligen Treffen mit seiner Verflossenen: Er habe mit seinem Wagen an einer Ampel gewartet, als ihm ein Porsche aufgefallen sei. "Ein ganz anderes Porsche-Modell als ich es kenne, als ich es mal gekauft habe", betonte der Entertainer mit einem süffisanten Lächeln.

Hintergrund: Während der Beziehung hatte der Immobilien-Millionär der Trash-TV-Queen einen Porsche Cayenne gekauft, den sie nach der Trennung behalten hatte. Nun ist sie aber offenbar in einem anderen Auto unterwegs.

Ellermann ätzte in seiner Story: "Ein Porsche, den man als Schrottmodell betiteln kann, aber der Inhalt war leer. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja auch völlig egal, denkt euch selber, was ihr denken wollt."