Körperverletzung? Pietro Lombardi äußert sich nach Anzeige: "Aufgrund der Schlagzeilen …"

Köln - Es stehen heftige Vorwürfe im Raum: Sänger Pietro Lombardi (32) soll in einen handgreiflichen Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) geraten sein. Die Kölner Uniklinik hat den " Deutschland sucht den Superstar "-Juroren daraufhin wegen Körperverletzung an seiner Freundin angezeigt! Nun hat das Paar sich zu den Vorwürfen geäußert.

Sind seit 2020 ein Paar: DSDS-Juror und Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte, die Influencerin Laura Maria Rypa (28). © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram teilte "Pie", genau wie Laura, ein knappes Statement in seiner Instagram-Story.

"Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern", beginnt die Erklärung der beiden Promis. "Die Presse nimmt es mit eigenen Aussagen oftmals nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit herausgehalten wird. Wir verstehen, dass viele Fragen haben. Wir bitten Medienvertreter von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."

Ob es tatsächlich zu häuslicher Gewalt gekommen ist, bleibt also weiter unklar.

Die Bild-Zeitung will inzwischen erfahren haben, dass es wegen der Berichterstattung und den damit verbundenen Vorwürfen eine Krisensitzung bei Lombardis Arbeitgeber RTL gegeben haben soll.

Fliegt Pietro also jetzt bei DSDS raus? Zumindest hat der Vorfall, der sich am vergangenen Sonntagabend abgespielt haben soll, offenbar für Gespräche gesorgt. Lombardis Anwalt Simon Bergmann hatte inzwischen bestätigt, dass es zu einem Polizeieinsatz an der Villa des Paares und zur anschließenden Anzeige der Klinik gegen seinen Mandanten gekommen war.