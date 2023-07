Autsch: Als Pietro Lombardi sieht, was dieser Fan für ihn gemacht hat, ist er sprachlos

"Gestern auf meinem Konzert wollte eine junge Dame meine Unterschrift für ein Tattoo", erinnerte sich der frühere Pizzabäcker nun in seiner Instagram-Story an die ungewöhnliche Fan-Anfrage.

In dieser Woche war der zweifache Familienvater mal wieder im Rahmen seiner "Summer Open Air"-Tour unterwegs und machte dabei unter anderem halt auf der Seebühne in Bremen an der Waterfront.

Ein weiblicher Fan ließ sich nach einem Konzert in Bremen das Arm-Autogramm des 31-jährigen Sängers unter die Haut tätowieren. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Natürlich kam der Wahl-Kölner der Bitte gern nach. Das Ergebnis: "Heute ist mein Name auf ihrem Arm. Crazy!" Zum Beweis veröffentlichte der 31-Jährige ein Foto, welches den Unterarm der Frau mit seiner tätowierten Signatur zeigt.

Wie Pietro weiter durchblicken ließ, glaubte er zunächst nur an einen Spaß. Doch die junge Dame machte in weniger als 24 Stunden Nägel mit Köpfen. Bei so viel Fan-Liebe fehlten sogar dem Halbitaliener die Worte: "Was soll ich sagen? Bin sprachlos."

Eine gewisse Portion Humor bewies der Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (27) dadurch, dass er die Tattoo-Story mit seinem eigenen Titel "Vorbei" untermalte.

Die Songzeile: "Auch wenn ich den Schmerz jetzt spür, geht er irgendwann vorbei. Und wenn es 100 Jahre dauert, vielleicht braucht es seine Zeit …" passte thematisch wie die Faust aufs Auge.