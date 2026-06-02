Diese Liebesbeichte von Kumpel Pietro Lombardi lässt selbst Olli Pocher verstummen

Köln - In ihrem Podcast plaudern Oliver Pocher (49) und Pietro Lombardi (33) regelmäßig über ihr Privatleben. Ein unerwartetes Liebesgeständnis des Sängers lässt den Comedian jetzt kurz verstummen.

Pietro Lombardi (33) hat in seinem Podcast mit einem unerwarteten Liebesgeständnis für Aufsehen gesorgt. © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Pocher spricht in der aktuellen Episode von "Die Patchwork Boys" erneut über seine Erfahrungen mit Beziehungen und Freundschaften. Dabei betont er, wie wichtig ihm eine offene und ehrliche Kommunikation in diesem Zusammenhang sei.

Sein Gegenüber teilt diese Ansicht. Um dies zu untermauern, haut der Sänger plötzlich einen Satz heraus, mit dem wohl niemand gerechnet hat – auch Olli nicht. "Zum Beispiel: Ich sage offen und ehrlich, ich liebe Laura noch!", so Pietro.

Rumms! Über mehrere Sekunden herrscht Stille an den Mikrofonen. Gemeint ist natürlich Laura Maria Rypa (30), die Ex-Verlobte des ehemaligen DSDS-Siegers und Mutter seiner zwei jüngsten Söhne. Seit August 2025 gehen die beiden getrennte Wege.

Irgendwann bringt Pocher dann ein spürbar überraschtes "Okay …" heraus. Lombardi spürt die Irritation und stellt sofort klar: "Aber wir sind halt nicht zusammen." Mehr ins Detail möchte der 33-Jährige eigentlich nicht gehen. Seine Bitte: "Lass' das Thema zumachen."