Pietro Lombardi äußert sich zu möglicher DSDS-Ausbootung!

"Sollte das so sein, wäre ich sehr traurig. DSDS ist für Dieter und mich mehr als nur ein Job. DSDS ist eine Herzenssache für mich. Dieter und ich tun seit Jahren alles dafür, dass die Show erfolgreich ist. Sie ist wie Familie für mich!", stellte Pietro klar. Ums Geldverdienen ginge es ihm dabei nicht .

Gemeinsam guckten die beiden die Show "Licht aus!", in welcher der Dreifach-Papa als Kandidat mitwirkte. Als " Bild " ihn dabei telefonisch erreichte und über die angeblichen Zukunftspläne von RTL informierte, soll der "Cinderella"-Interpret aus allen Wolken gefallen sein.

In den Jury-Reihen sollen Köpfe rollen. Einzig und allein Dieter Bohlen (70) scheint noch fest im Sattel zu sitzen, denn auch Loredana (29) muss um ihren Job bangen. Für sie könnte Pornosternchen Mia Julia (37) den Platz neben dem Pop-Titan einnehmen.

Das Finale der aktuellen Staffel steht unmittelbar bevor und steigt am 9. November im Rahmen einer großen Live-Show. Im Hintergrund laufen die Planungen für die nächste Ausgabe aber wohl bereits auf Hochtouren.

Erst im Sommer ist Pietro zum dritten Mal Vater geworden. Seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) brachte ihren zweiten Jungen zur Welt. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Offenbar hörte er von den Gerüchten zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal. "Ich habe gerade einen Kloß im Hals. Das fühlt sich nicht gut an für mich", so seine kleinlaute Reaktion. Noch klammert sich der frühere Pizzabäcker an das Prinzip Hoffnung.

Er betonte jedoch: "Ich glaube erst, dass ich raus bin bei DSDS, wenn RTL mich anruft und es mir sagt. Bislang ist dies nicht der Fall." Daher will sich Pietro weiter auf die Show am Samstag fokussieren.

"Unsere großartigen Teilnehmer haben ein tolles Finale verdient", erklärte der ehemalige Swarovski-Steinleger aus Karlsruhe weiter. Auch Pietros Management beteuert, dass es vom Sender bisher noch keine Absage für die neue Staffel erhalten habe.

Grund für das Aus des Verlobten von Laura Maria Rypa (29) sollen die Schlagzeilen der vergangenen Wochen sein. Pietro wird "häusliche Gewalt" gegen die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne vorgeworfen. Die Polizei ermittelt.

Der Musiker weist die Anschuldigungen vehement von sich. Inzwischen hat sich das Paar wieder medienwirksam versöhnt. Auch Laura hat zu einem möglichen "DSDS"-Aus ihres Lebensgefährten Stellung bezogen.