Elendiges Thema bei Pietro Lombardi: Sänger zeigt seine überschüssigen Pfunde
Köln - Bei Pietro Lombardi (33) ist das Thema Übergewicht erneut präsent. Jetzt hat der Sänger Großes angekündigt, nachdem er zuvor schon über den Einsatz der Abnehmspritze gesprochen hatte.
Seine Körperform macht dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" schon wieder zu schaffen.
Bereits Anfang Dezember offenbarte der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30), dass er in den vergangenen drei bis vier Monaten rund 15 Kilogramm zugenommen habe.
In einer seiner neuesten Instagram-Storys zeigt er seinen rund zwei Millionen Anhängern seine Form. "So sehe ich übrigens aktuell aus", gibt Pietro preis.
"Das ist die Wahrheit von meinem Körper. Keine Muskeln mehr. Es ist alles weg. Die Hüften sind kacke. Ich fühle mich unwohl", gesteht der dreifache Vater weiter.
Zuletzt brachte der frühere Pizzabäcker bereits eine drastische Maßnahme ins Gespräch.
Vorbild Oliver Pocher: Pietro Lombardi denkt über die Abnehmspritze nach
Denn wie er zu verstehen gab, habe er "sogar schon über die Abnehmspritze nachgedacht", denn in seinem Freundeskreis gebe es damit viele gute Erfahrungen.
Unter anderem sein guter Kumpel, Oliver Pocher (47), bei dem der Halbitaliener nach der Trennung von Laura Maria untergekommen ist, hat etliche Kilos mit dieser Maßnahme verloren.
"Mal schauen", schrieb Pietro abschließend zu seiner Überlegung, die Abnehmspritze einzusetzen.
Ob seine Transformation auch so vonstattengeht? Denn wer den Ex-Mann von Sarah Engels (33) kennt, weiß, dass er früher aktiv im Fitnessstudio und beim Fußball war.
Und seine neuesten Aussagen lassen darauf schließen, dass der 33-Jährige den gewöhnlichen Weg gehen und auf die Abnehmspritze verzichten wird.
"Ich habe ein gutes Gefühl, um in diesem Jahr Gas zu geben. Ich nehme euch mit", verkündet der "Phänomenal"-Interpret seinen treuen Fans abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Instagram/pietrolombardi (Screenshot)