Es geht um die Millionen-Villa: Zoff bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Köln - Die Beziehung zwischen " DSDS "-Ikone Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) bleibt schwierig. Am Samstag hat sich das Ex-Paar in den sozialen Medien einen Online-Zoff geleistet.

"DSDS"-Ikone Pietro Lombardi (33) hat sich am Samstag einen Online-Beef mit seiner Ex-Verlobten geliefert. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auslöser des ganzen war die letzte Folge von Lombardis Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) aufnimmt und in dem die beiden Kumpels unter anderem darüber sprechen, dass Rypa dem Sänger seinen Teil der gemeinsamen Villa vor einiger Zeit abgekauft hat. Ein eigentlich harmloses Thema also.

Doch eine Aussage von Pocher lässt die Emotionen hochkochen: "Rein inhaltlich ist das so, als wenn die Frau von Cristiano Ronaldo ihm ein Auto schenkt und er sagt: 'Ey, das ist so cool, dass du mir praktisch von meinem Geld ein Auto schenkst'", stichelte der Comedian gegen die 30-Jährige.

Das will Rypa so allerdings nicht stehen lassen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Als hätte ich mir alles von einem Mann aufbauen lassen oder wäre ohne ihn nichts. Ja, du hast mir damals Türen geöffnet. Und ja, ich habe mich dafür oft genug bedankt bis heute."

Ihr Geld habe sie aber letztlich ganz alleine verdient, führt die 30-Jährige aus. "Du drehst keine Videos für mich. Du organisierst keine Werbepartner. Du machst nicht meine Arbeit. […] Ich habe mir nie etwas 'einfach bezahlen lassen'."