Kumpel-WG am Ende? Pietro Lombardi hat wohl neues Zuhause gefunden

Köln - Seit der Trennung von Laura Maria Rypa (30) lebt Pietro Lombardi (33) bei seinem Kumpel Oliver Pocher (47). Doch die Männer-WG könnte bald gesprengt werden. Der Grund: Der Sänger scheint ein neues Zuhause gefunden zu haben.

Pietro Lombardi (33) scheint endlich eine neue Bleibe gefunden zu haben. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

"Ich bin gerade bei einer Grundstücksbesichtigung", verrät der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" seinen etwa zwei Millionen Anhängern in einer Instagram-Story.

Mehr als eine grüne Wiese, Büsche und Bäume bekommen die Fans des 33-Jährigen zwar nicht zu sehen, doch Pietro weiht seine Community schon in sein Vorhaben ein.

"Der Plan ist, zwei Fertighäuser hier drauf zu bauen", lässt der frühere Pizzabäcker wissen. Dann solle das Grundstück in zwei Hälften aufgeteilt werden. In eine der beiden Immobilien wolle Pietro dann selbst einziehen.

Doch was passiert mit dem zweiten Haus? Auch da habe der dreifache Vater bereits einen Plan. Denn Ziel sei es, das zweite Haus in der Zukunft zu vermieten oder zu verkaufen.

"Das muss ich mir noch überlegen", macht der Ex-Mann von der deutschen ESC-Teilnehmerin Sarah Engels (33) klar.