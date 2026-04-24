Pietro Lombardi verwirrt: Verstößt RTL wegen Menowin gegen DSDS-Regel?

Köln - Pietro Lombardi (33) siegte einst bei " Deutschland sucht den Superstar " und war anschließend auch in der Jury zu sehen. Inzwischen beobachtet er die Show jedoch nur noch aus der Ferne - und eine Sache verwirrt ihn zunehmend!

Pietro Lombardi (33) ist wegen "Deutschland sucht den Superstar" stinksauer. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn wie der Sänger im Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) aufnimmt, verrät, verstoße RTL wegen Menowin Fröhlich (38) gegen seine eigenen Vorschriften.

"Eigentlich gibt es die Regel ganz klar: Wenn du einmal bei DSDS in der Liveshow warst, darfst du nie wieder mitmachen", gibt der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30) preis und führt aus, dass er ja sonst auch im nächsten Jahr hingehen könne - als Kandidat.

Zudem sei Pietro verwundert, dass der 38-Jährige von Runde zu Runde weiterkommt - und das, obwohl er nicht immer perfekt singe.

"Ich finde es krass und sehe gerade im Netz den Recall ein bisschen, und da hat er wohl verkackt und die anderen waren besser als er. Trotzdem ist er so mäßig gut weitergekommen", zeigt sich der dreifache Vater erbost.

Daher könne der Sänger auch verstehen, dass die Leute das Ganze "unfair" finden.

Trotz alledem halte der 33-Jährige Menowin für einen "geilen Sänger". "Ich habe gegen Menowin gar nichts. Der beste Kandidat aller Zeiten bei DSDS. Geile Stimme. Jetzt ist er dabei", so Pietro.