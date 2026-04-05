Pietro Lombardi wird wegen "DSDS" emotional - und kündigt Comeback an

Köln - Seit Samstagabend (4. April) läuft bei RTL die 22. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar ". Nicht mehr mit dabei ist Pietro Lombardi (33), der jedoch ein Comeback mit seinem Mentor ankündigt. Bei den Fans kommt neue Besetzung allerdings nicht gut an.

Pietro Lombardi (33) hat ein Comeback mit Dieter Bohlen (72, nicht im Bild) angekündigt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die erste Folge der beliebten Castingshow habe der Sänger nicht sehen können, denn während die Ausgabe ausgestrahlt worden sei, habe Pietro im Megapark auf Mallorca auf der Bühne gestanden, wie er auf Nachfrage in einer Instagram-Fragerunde erklärt.

"Aber ich werde mir die Wiederholung anschauen und wünsche DSDS und der Jury ganz viel Erfolg", zeigt sich der frühere Pizzabäcker sehr diplomatisch.

Zunächst sehr sachlich, wird Pietro plötzlich doch emotional: "Klar vermisst man es nach fünf Jahren als Juror, aber am Ende: viel wichtiger als ein Job ist die Freundschaft von Dieter Bohlen (72) und mir. Kein Fake, sondern echt. Es ist Familie", macht der "Phänomenal"-Interpret deutlich.

Der bekennende Fan des Karlsruher SC werde dem Pop-Titan immer dankbar sein, denn "ohne Dieter kein Pietro", so der 33-Jährige. Anschließend haut der Halb-Italiener dann noch einen Satz heraus, der seine Fans hoffen lässt.

"Und merkt euch meine Worte: Irgendwann werdet ihr uns wieder zusammen im TV sehen", stellt Pietro ein Comeback mit seinem Mentor in Aussicht.