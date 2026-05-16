ESC-Auftritt von Sarah Engels: So schätzen Ex-Mann Pietro und Oliver Pocher ihre Chancen ein
Köln - Am Samstagabend singt Sarah Engels im ESC-Finale für Deutschland: Doch wie denkt eigentlich ihr Ex-Mann Pietro Lombardi (beide 33) über den Auftritt? Zusammen mit Kumpel Oliver Pocher (48) findet er deutliche Worte!
"Wie geht die ganze Nummer aus und gönnst du es ihr?", will der Comedian in der neuen Podcast-Folge von "Die Patchwork Boys" von seinem Gegenüber wissen. "Ob ich ihr den Sieg gönne oder was gönne?", hakt Pietro nach. "Alles!", meint Pocher.
Der "DSDS"-Gewinner von 2011 denkt einen Moment nach, dann gibt er sich diplomatisch. "Am Ende ist es ja auch eine Leistung, dabei zu sein. Ich gönne ihr den besten Platz, der möglich ist für Deutschland", betont Lombardi. Man könne es aber "nicht einschätzen".
Natürlich hat auch Pocher eine Meinung zu Sarahs Chancen in Wien. Wer jetzt allerdings denkt, der Fünffach-Papa würde die Sängerin mit Giftpfeilen bombardieren, der irrt. Sogar das krasse Gegenteil ist der Fall.
"Also, ich glaube, wir werden mit Sarah definitiv nicht Letzter werden", stellt Olli klar. Bei 25 teilnehmenden Nationen sollte es für Deutschland mit Engels seiner Einschätzung nach durchaus für eine Platzierung "irgendwo im Mittelfeld" reichen.
Pietro Lombardi über Ex-Frau Sarah Engels: "Ich wünsche ihr viel Glück!"
Die Kölnerin mache ihre Sache "wirklich ganz gut", so der Entertainer weiter. Social Media habe Engels schon immer verstanden. Zudem besuche sie auch die Veranstaltungen rund um den ESC. "Dann sah sie ja bei der ersten Pre-Party super aus mit ihrem Kleid."
Von dem unerwarteten Loblied des sonst so scharfzüngigen TV-Moderators fühlt sich auch Pietro noch einmal zu ein paar positiven Worten über seine Ex-Frau inspiriert. Er sagt: "Ich wünsche ihr da viel Glück. Ich meine das ernst, ich wünsche ihr wirklich Glück."
Doch was glaubt er, welche Platzierung für Sarah beim ESC-Finale möglich ist? "Mittelfeld wäre schon sehr gut", so seine zurückhaltende Prognose. Kumpel Olli wird daraufhin noch ein bisschen konkreter. Er tippt auf Rang 12 oder 13.
"Falls es sogar einstellig werden sollte – Respekt", ergänzt der Komiker. Für ganz vorne reicht es seiner Meinung nach aber auf keinen Fall. "Da sind wir raus aus der Nummer. Aber Letzter werden wir nicht – dafür ist es aber auch zu gut."
Ab 21 Uhr überträgt die ARD am Samstagabend den "Eurovision Song Contest" live. Sarah Engels wird gleich als Zweite auf der Bühne stehen. Die Show eröffnen wird Dänemark.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa