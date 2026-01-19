"Eskalation" an der Pocher-Villa: Darum musste Pietro wirklich im Frost-Auto pennen

Köln - Bei klirrender Kälte musste Pietro Lombardi (33) kürzlich eine Nacht in seinem Auto ausharren. Details zu den Hintergründen behielt der Sänger zunächst für sich. Jetzt packte er die ganze Wahrheit dazu auf den Tisch!

Pietro Lombardi (33, l.) und Oliver Pocher (47) verbindet eine langjährige Freundschaft. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der aktuellen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt!" sprechen der frühere "DSDS"-Gewinner (2011) und Host Oliver Pocher (47) unter anderem über ihre langjährige Freundschaft. Aktuell wohnt Pietro sogar in der Keller-Bude des Comedians.

Besucher seien vom großen Anwesen beeindruckt, berichtetet der Ex-Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (30), doch er habe "damit nichts zu tun". Für ihn gehe es "an der Haupttür vorbei die Treppe runter", wie er scherzhaft anmerkt: "Hier lebe ich."

Neulich sei es allerdings zu einer "nächtlichen Eskalation" gekommen: Er kam nicht mehr rein. "Ich habe mich nicht ausgeschlossen - Oli, sag die Wahrheit!", fordert Lombardi im Rahmen des Podcast-Gesprächs.

Sein Kumpel gesteht daraufhin unverblümt, an besagtem Abend bereits geschlafen zu haben. Sein Handy hatte er dafür in den Flugmodus geschaltet. "Und am nächsten Tag hatte ich sieben Anrufe in Abwesenheit von dir. Um 5.30 Uhr", so Pocher.

Das Problem: Pietro hat keinen eigenen Schlüssel für die Tür zur Kellerwohnung und auch nicht zum Haupthaus. Alles sei bereits abgeriegelt gewesen und er habe sich nicht getraut zu klingeln, wie Pietro erklärt - aus Rücksicht auf die Kinder.