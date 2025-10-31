 1.116

Gesundheitliche Sorgen: Pietro Lombardi verabschiedet sich fürs Erste von seinen Fans

Sänger Pietro Lombardi hat sich nach einem Krankenhaus-Check bei seinen Fans gemeldet und legt für ein paar Tage eine Social-Media-Pause ein.

Von Alina Eultgem

Köln - Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich nach einem Krankenhaus-Check bei seinen Fans gemeldet. Wegen alarmierend hohem Blutdruck legt er jetzt ein paar Tage Social-Media-Pause ein.

Sänger Pietro Lombardi (33) beruhigte seine Fans auf Instagram.  © Bildmontage: Instagram Screenshot/ pietrolombardi

Via Instagram meldete sich der DSDS-Star am Freitag in seiner Story und schrieb rührende Worte an seine Community: "Ich wollte mich noch mal für all eure Nachrichten und eure Sorge bedanken, wirklich, danke euch".

Bereits am Donnerstag schlug Pietro bei seinen Fans Alarm. Der Sänger berichtete, aus Luftnot eine Nacht voller Panik hinter sich zu haben. Nur wenige Stunden später landete er tatsächlich im Krankenhaus.

Neben dem hohen Blutdruck hatten die Ärzte zunächst auch andere Werte im Blick gehabt, die für etwas Aufregung gesorgt haben.

Glücklicherweise sei mittlerweile alles wieder im normalen Bereich, erklärte der Sänger.

Der Sänger legt zum Schutz seiner Gesundheit eine Social-Media-Pause ein. (Archivfoto)
Der Sänger legt zum Schutz seiner Gesundheit eine Social-Media-Pause ein. (Archivfoto)  © Georg Wendt/dpa

Um sich vollständig zu erholen, wird Pietro die nächsten Tage das Handy weglegen. "Ich melde mich dann wieder, sobald ich etwas heruntergekommen bin", verspricht er.

Während er pausiert, sorgt sein Team dafür, dass bereits geplante Inhalte auf seinen Kanälen weiterhin erscheinen.

