Imagepflege mit Papa-Tag: Pietro Lombardi nach nur drei Stunden bereits am Limit!

Köln - Pietro Lombardi inszeniert sich im Netz seit Neuestem gerne als liebevoller Familienmensch. Wenige Stunden allein mit seinen Söhnen brachten den 32-Jährigen jetzt allerdings sofort an seine Grenzen!

Zeit für seine Follower fand der Entertainer natürlich trotzdem und nutzte diese, um allen Müttern dieser Welt seinen Tribut zu zollen. "Heute Papa-Tag. Drei Stunden alleine mit beiden. Ich schwöre, Respekt an alle Mamas. Zwei kleine Kinder sind taff!", schrieb der Sänger zu dem Clip.

Pietro schnappte sich kurzerhand seine zwei jüngsten Söhne und begab sich mit ihnen auf einen ausgedehnten Spaziergang. Den kleinen Amelio (10 Wochen) trug er dabei in einer Trage vor seinem Bauch, Leano (1) genoss den Ausflug mit seinem Vater im Kinderwagen.

Mit Liebeserklärungen und süßen Foto aus dem privaten Fotoalbum versucht der 32-jährige Sänger derzeit, sein Image wieder aufzupolieren. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Die Verlinkung zum Profil seiner Verlobten versah Pietro mit einem roten Herz. So offensichtlich wie in diesem Fall hatte der Ex-"DSDS"-Juror seiner besseren Hälfte bis dato noch nie unter die Arme gegriffen - zumindest nicht derart medienwirksam.

Der Sinneswandel des ehemaligen Pizzabäckers aus Karlsruhe kommt nicht von ungefähr. Etliche negative Schlagzeilen rund um häusliche Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) haben sein Saubermann-Image zuletzt arg erschüttert.

Allerdings brachten ihn die 180 Minuten mit den zwei Knirpsen auch sofort ans Limit. "Ich bin fix und fertig", schnaufte der "Cinderella"-Interpret während des Fußmarschs müde in die Kamera. Optimistisch schob er dann noch hinterher: "Aber wir kriegen das hin!"

Ein paralleler Blick auf Lauras Instagram-Account verriet außerdem brühwarm, wofür die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf ihre wertvollen baby- und kinderfreien drei Stunden nutzte.

Nach einer längeren sportlichen Auszeit aufgrund ihrer Schwangerschaft ging es für die Zweifach-Mama am Mittag endlich mal wieder zum Boxtraining. Erst kürzlich hatte die 28-Jährige im Netz ihren After-Baby-Body gezeigt und verraten, worauf ihr Fitness-Fokus liegt.