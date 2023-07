Konzert-Desaster bei Pietro Lombardi: "Nicht zu spät gekommen"

Pietro Lombardi (31) ist aktuell auf Open-Air-Tour. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa/Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Zuletzt sorgte der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" wieder mal für positive Schlagzeilen, als er bei einem Konzert einen kleinen Jungen glücklich machte, ihn auf die Bühne holte und mit ihm seinen Hit "Ich vermisse dich" sang. "Er durfte mit mir singen und es war wunderschön. Danke, kleiner Mann", schrieb der zweifache Papa anschließend zu dem Clip, der innerhalb kürzester Zeit Tausende "Likes" einheimste und die Follower begeisterte.

Am gestrigen Montag folgte dann ein Auftritt in Hamburg. Aber dort gab es leider ein Problem. "Erstmal danke, an alle, die gestern da waren in Hamburg. Und Entschuldigung an alle, die warten mussten auf mich. Ich bin über eine Stunde zu spät gekommen", erklärte Pie seinen rund zwei Millionen Fans bei Instagram.



Doch der "Cinderella"-Interpret wollte "was klarstellen." Er sei nicht zu spät gekommen, sondern sei die ganze Zeit im Auto gewesen. Dies haben auch viele Fans gesehen. "Bloß kam immer einer von der Sicherheit und meinte, die Sicherheit ist noch nicht zu Hundert Prozent gewährleistet", so der Verlobte von Laura Maria Rypa (27).

Aus diesem Grund habe der "DSDS"-Juror noch nicht reingekonnt.