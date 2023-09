Krise bei Pietro Lombardi und Laura? Broadcast-Channel gelöscht und entfolgt!

Köln - Liegt der schwache Auftritt von Pietro Lombardi (31) bei " Schlag den Star " etwa in einer Liebeskrise mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) begründet? Aufmerksame Fans entdeckten einige Indizien!

Doch steckt eventuell sogar mehr dahinter? Zwar unterstützte ihn seine Verlobte am Sonnabend live im Studio, doch sobald die Kamera nicht aktiv auf sie gerichtet war, versprühte Laura nicht gerade die blühende Lebensfreude.

Bereitgestellte Koffer und Widersprüche um den gemeinsamen "Broadcast-Channel" nährten bei vielen Fans den Verdacht auf eine mögliche Liebeskrise. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Hinzu kommen Widersprüche in Bezug auf den gemeinsamen "Broadcast-Channel". Ein User will von der Jung-Mama wissen, warum dieser nicht mehr existiere? Laura und Pietro hatten den Kanal erst kürzlich ins Leben gerufen, um noch detaillierte Einblicke in ihren Alltag geben zu können.

Die Antwort der gelernten Rechtsanwaltsfachkraft überrascht. Sie schreibt: "Hab es einfach nicht mehr genutzt und deshalb gelöscht." Ihr Verlobter hingegen begründete das Verschwinden mit einem "Systemfehler". Er habe nichts gelöscht.

In seiner eigenen Story verkündete der Juror von "Deutschland sucht den Superstar" am Abend seine Pläne für die Zukunft. "Ab morgen wird Diät gemacht. Mal schauen, ob ich es schaffe, durchzuziehen", so der "Cinderella"-Interpret.

Pietros Kilo-Kampf begleitet ihn bereits seit Längerem. Doch die Aufmerksamkeit der Fans gilt nicht dem entblößten Oberkörper des 31-Jährigen, sondern der Reisetasche und den zahlreichen Koffern im Hintergrund. Für die Fans ein weiteres Indiz auf einen schief hängenden Haussegen.

Oder steht hier womöglich für einen der beiden nur der nächste Business-Termin ins Haus? Die Gerüchteküche jedenfalls brodelt mal wieder, immerhin haben Pietro und Laura in ihrer knapp dreijährigen Beziehung schon so manche On/Off-Phase durchlebt.