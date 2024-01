Laura Maria Rypa macht den Abflug, Pietro Lombardi gibt offen zu: "Ich denke, sie ist froh"

Laura Maria Rypa (28) ist erneut schwanger. Ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) freut sich auf sein nunmehr drittes Kind. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Erst vor wenigen Tagen hatte Laura Maria Rypa (28) ihre zweite Schwangerschaft publik gemacht. Diese verläuft bislang wesentlich angenehmer als die erste. Mit Söhnchen Leano (1) im Bauch hatte die Influencerin mit allerlei Beschwerden zu kämpfen.

Ihr geht es sogar so gut, dass sie die Einladung zu einem Event in Berlin annehmen konnte. Seit Sonntagabend ist die attraktive Blondine in der Bundeshauptstadt und residiert dort im Fünf-Sterne-Luxushotel Adlon Kempinski.

Ihr zukünftiger Ehemann ist in der Kölner Heimat geblieben. Von der Einsamkeit getrieben rief der "Cinderella"-Interpret zur Ablenkung am späten Sonntagabend noch schnell eine neue Instagram-Fragerunde ins Leben.

Und eine Frage drängte sich den Fans dabei natürlich regelrecht auf: "Warum bist du nicht mit nach Berlin???" Die Antwort des Entertainers ließ nicht lange auf sich warten. Lachend stellte er klar: "Keine Zeit!"

Laura sei auf einer Veranstaltung, von der er nicht einmal wisse, wie sie heiße. "Auf jeden Fall passe ich da nicht so gut rein", gab Pietro gegenüber seiner Community offen und ehrlich zu.