Liebes-Foto gegen Krise: Kuschelei zwischen Pietro Lombardi und seiner Laura wohl Fake!

Dieses Foto lässt die Gerüchteküche aktuell heiß laufen. Ist alles Fake? © Bildmontage: Screenshot/Instagram

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 7. Oktober kam es in der Kölner Villa des Sängers zu einem Polizeieinsatz. Nicht weniger als der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen seine Verlobte steht dabei im Raum.

Nach einem ersten gemeinsamen Wischi-Waschi-Statement vor mehr als einer Woche luden die zwei am Freitag ein vermeintlich süß gemeintes Kuschelfoto hoch.



Das soll "Pie" allerdings höchstpersönlich gefordert haben - um womöglich seine Karriere vor dem Ruin zu retten. Laut BILD soll der Ex von Sarah Engels (32) bei Laura regelrecht um das Foto gebettelt haben.

Demnach soll der Halbitaliener Bammel vor dem Rausschmiss bei RTL - insbesondere DSDS - haben. Genauso unklar wie die Zukunft des Sängers ist aber auch das Alter der Liebes-Momentaufnahme.

Inzwischen sind die Zweifach-Eltern mit der Familie unterwegs. Via Instagram gewährte Laura am Samstagabend einen kurzen Einblick in ihr Privatleben. "Ich habe viele Nachrichten erhalten, ob Pietro morgen in Bielefeld sein Konzert spielt. Ja, er wird definitiv auftreten", schreibt die Düsseldorferin.

Trotzdem bleibt die Frage im Raum: Ist das Kuschelfoto etwa schon älter und wurde lediglich hochgeladen, um Kritiker vorerst verstummen zu lassen?