Neuer RTL-Plan im Fall Pietro Lombardi: Er fliegt raus, wenn das passiert!

Bringt ihn ein Streit mit seiner Verlobten Laura zu Fall? DSDS-Juror Pietro Lombardi (32) sieht sich aktuell schweren Vorwürfen ausgesetzt. © Georg Wendt/dpa

Das berichtet die "BILD" und nennt in diesem Zusammenhang Ergebnisse aus dem bereits stattgefundenen Krisengespräch des Senders zu dem Vorfall.

Demnach würde Lombardi, trotz einstweiliger Weiterbeschäftigung bei "Deutschland sucht den Superstar", unmittelbar aus der Show gestrichen werden, sobald die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den 32-Jährigen beginnt.

Hinweise zum Polizeieinsatz, der sich in der Nacht des 7. Oktober am Anwesen des Sängers in Köln-Hahnwald zugetragen, belasten ihn schwer.

Fakt ist: Gegen Pietro wurde nach einem Streit mit seiner Verlobten Laura eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt. Sie selbst soll die Polizei gerufen haben und wurde anschließend in die Kölner Uniklinik gebracht.

Sein Anwalt Simon Bergmann (48) hatte den Polizeieinsatz und die gestellte Anzeige bestätigt. Den Vorwurf der häuslichen Gewalt wies der Rechtsvertreter jedoch entschieden zurück.