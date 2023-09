Nach tagelanger Funkstille: Pietro Lombardi meldet sich mit dieser Botschaft zurück!

Bei Pietro Lombardi (31) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) machen einmal mehr Trennungsgerüchte die Runde. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Irgendetwas scheint bei den Eltern des kleinen Leano im Busch zu sein. Darüber sprechen wollen die beiden aber offenbar nicht. Während Laura sich in dieser Woche weiter an Werbedeals abarbeitete, war Pietro plötzlich wie vom Erdboden verschluckt.

Doch damit nicht genug: Die Influencerin verließ auch noch kommentarlos den gemeinsamen Broadcast-Channel und folgte dem Vater ihres Kindes nicht mehr. Derartige Verhaltensmuster sind bei dem On/Off-Paar längst keine Seltenheit.

Am Sonntag (10. September), also rund eine Woche nach seiner krachenden "Schlag den Star"-Niederlage gegen Comedian und Kumpel Chris Tall (32) meldete sich Pietro jetzt in seiner Story zurück.

Wer jedoch darauf gehofft hatte, der 31-jährige Sänger würde ein wenig Aufklärungsarbeit bezüglich seiner privaten Situation leisten, der wurde enttäuscht. Der frühere Pizzabäcker teilte lediglich ein Foto seiner beiden Söhne Alessio (8) und Leano.

Die Gesichter der beiden Sprösslingen sind unkenntlich. Außerdem beweisen die deutlichen Babyzüge des Säuglings, dass der Schnappschuss wohl unmittelbar nach der Geburt entstanden sein muss.