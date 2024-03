Pietro Lombardi alleine on Tour! Das macht der Sänger mit seinen Söhnen

Gemeinsam mit Alessio und Leano machte sich der Sänger am Samstag auf ins Spieleland. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Ein paar Wochen hielt sich der Sieger der achten DSDS-Staffel auf seinen sozialen Kanälen zurück.

Nicht gerade wenige Fans dürften den Familienvater in der Zwischenzeit mit Fragen bombardiert und ihn zu seinem "Comeback" gefragt haben. Das ist inzwischen gefeiert - inklusive jeder Menge neuer Tourdaten für die kommenden Auftritte des Halbitalieners.

Trotz des ganzen Stresses als Musiker hat der Ex-Mann von Sarah Engels (30) eine Sache aber ganz und gar nicht vergessen: seine Söhne!

Und mit denen wagte sich der Best Buddy von Dieter Bohlen (70) am gestrigen Samstag auf ein gemeinsames, spielerisches Abenteuer. "Männertag im Spieleland. Laura bereitet Zuhause das Essen vor und musste noch ein bisschen arbeiten. Also habe ich mir die zwei Rabauken genommen", schwärmt "Pie".