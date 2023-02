Pietro Lombardi amüsiert Fans mit Liebeserklärung: "Der s***** einfach auf Satzzeichen"

Köln - Pietro Lombardi (30) ist zurzeit überglücklich und genießt das Familienleben als zweifacher Papa in vollen Zügen. Seinen Liebsten widmete der Sänger nun eine süße Liebeserklärung, die jedoch prompt einige Grammatik-Experten auf den Plan rief.

Seine beiden Söhne stehen bei Pietro Lombardi (30) an erster Stelle. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi

Seitdem Pietro im Januar zum zweiten Mal Papa geworden ist, könnte der "Phänomenal"-Interpret wohl nicht glücklicher sein. Denn Kinder sind nach den Worten des 30-Jährigen "einfach das Schönste, was es gibt", wie Pie in der Vergangenheit nicht müde wurde, zu betonen.

Der Kölner geht aktuell voll in der Elternrolle auf und genießt das Familienleben mit Sohnemann Alessio (7), dem kleinen Leano Romeo und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) in vollen Zügen.

So meldet Pietro sich zurzeit regelmäßig bei seinen rund zwei Millionen Fans, gewährt in seinen Storys immer wieder kleine private Einblicke in den Alltag der Lombardis oder versorgt seine Follower mit neuen Familienfotos.

Auch am Samstag meldete sich der "DSDS"-Juror mit einem neuen Schnappschuss bei seiner Community und teilte ein Foto, auf dem er gemeinsam mit seinen Liebsten zu sehen war.

Die Influencerin und der Sänger hatten sich dabei gemeinsam mit Alessio, Leano und Lauras Hündin Akira vor einem großen Spiegel positioniert und zehntausende Fans mit dem Schnappschuss begeistert.

Mehr als 60.000 Mal drückten Follower innerhalb kurzer Zeit den "Gefällt mir"-Button, doch vor allem der Text, den Pie zu dem Bild verfasst hatte, sorgte für Entzücken.