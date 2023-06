Pietro Lombardi erlaubt sich derben Scherz: "Wenn ich leuchte, ist es Zeit zum Bumsen"

Pietro Lombardi (31) ist nicht nur glücklicher Familienvater, sondern auch erfolgreicher Sänger und Entertainer. © Henning Kaiser/dpa

Nach einigem Hin und Her in der Vergangenheit haben der "Phänomenal"-Interpret und die Influencerin endlich zusammengefunden. Ihre Liebe besiegelten die beiden mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Leano Romeo sowie einer Verlobung.

Gemeinsam leben sie in einem Kölner Villenviertel und bestreiten ihr Patchwork-Leben. Denn auch Alessio, Pietros Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels (30), ist regelmäßig zu Besuch im Hause Lombardi-Rypa.

Zwischen Familientrubel, Business und Alltag bleibt nicht viel Zeit für Zweisamkeit. Am besten nutzt man also jede Chance, die sich einem für ein Schäferstündchen bietet. So zumindest musste es sich Pietro gedacht haben, als er am Sonntag eine Kerze auf dem heimischen Esstisch entdeckte, die einen kecken Spruch trug.

"Wenn ich leuchte, ist es Zeit zum Bumsen", stand auf dem Glas der nagelneuen Duftkerze. Der "DSDS"-Juror griff kurzerhand zum Feuerzeug und zündete das vielsagende Leuchtmittel an.

"Auf einmal angegangen. Aus dem Nichts", schrieb er scherzhaft hinzu und markierte seine Verlobte.