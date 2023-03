Pietro Lombardi gesteht brisante Phase mit seiner Laura: "Nähern uns wieder an!"

Köln - Das Familienglück von Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (27) hat erste zarte Risse bekommen. Im Netz spricht der Sänger plötzlich von Streitigkeiten, die das Paar entzweit haben sollen! Was steckt dahinter?

"Wir streiten kaum, diskutieren vielleicht mal. Aber wirklich Streit gibt es nicht", offenbarte Pietro in seiner Story. Kurz darauf musste er seine Aussage aber dann doch etwas relativieren.

So harmonisch, wie die beiden Protagonisten es ihre Fans gerne weismachen wollen, scheint es hinter den Kulissen der Kölner Lombi-Villa dann aber doch nicht immer abzulaufen. In einer Instagram-Fragerunde sprach Pietro nun Klartext.

Doch spätestens seit der Verkündung der Schwangerschaft und dem Heiratsantrag schienen der frühere Pizzabäcker und die Influencerin auf dem Weg in eine rosige Zukunft. Vor wenigen Wochen wurde die Romanze des Paares durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes gekrönt.

Dass ihre Beziehung in der Vergangenheit nicht die krisensicherste war, daraus machen der " DSDS "-Gewinner von 2011 und die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft seit ihrem offiziellen Liebes-Comeback im vergangenen Sommer keinen Hehl. Insgesamt sechsmal trennten sich Pietro und Laura während ihrer rund zweieinhalbjährigen Liaison.

Zuletzt krachte es häufiger zwischen den jungen Eltern. Schuld soll unter anderem die Unordentlichkeit des "DSDS"-Juror gewesen sein. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Weil der Entertainer unter einem hartnäckigen Magen-Darm-Virus litt, entschied er sich zuletzt dazu, eine Zeitlang räumlich getrennt von seiner zukünftigen Ehefrau und seinem neugeborenen Sohn im eigenen Haus zu leben. Mit dieser Maßnahme wolle Pie um jeden Preis eine Ansteckung seiner Liebsten vermeiden.

"Und dann war unten immer bisschen Chaos und dann gab es ein bisschen Diskussion", gestand der gebürtige Karlsruher. Offenbar bekamen sich die frisch gebackenen Eltern also wegen Pietros Unordnung zuletzt häufiger mal in die Haare.

Keine einfache Phase für die Familie, immerhin verlor der Vollblut-Papa in dieser Zeit nicht nur satte zehn Kilo in fünf Tagen, sondern bekam seinen rund zwei Monate alten Sohn tagelang auch nur noch via Face-Time zu Gesicht.

Inzwischen sei der Infekt ausgestanden und damit zum Glück auch wieder ein Stück weit Harmonie in die heimischen vier Wände eingekehrt.

"Langsam nähern wir uns wieder an", blickte der "DSDS"-Juror positiv in die Zukunft. Ergänzend fügte er hinzu: "Streit ist normal, wichtig ist, sich zu vertragen!"