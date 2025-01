Abhörskandal um Pietro Lombardi - Laura Maria Rypa spricht sofort von "Trennungsgrund"

Bevor auf der Bühne die nächste Krise zwischen den beiden losbrach, setzte Pietro seine Anekdote fort. Tatsächlich installierte er ein Abhörgerät unter dem Sitz. Aus Angst, dieses könnte sich eventuell beim Bremsen lösen, klebte er es besonders gut an.

Er habe deshalb einen Kumpel gebeten, irgendwas im Auto zu installieren, um mithören zu können, was die beiden Frauen während der Fahrt so besprechen. Als Laura das hörte, reagierte sie entsetzt: "Wow. Warte. Das ist ein Trennungsgrund!"

Dann ging er weiter ins Detail. Laura habe damals mit einer Freundin am Wochenende nach Hannover fahren wollen. Seine Eifersucht war riesengroß. "Ich habe ein Bauchgefühl gehabt, dass die Scheiße baut", erinnerte er sich an die Situation zurück.

"Ich habe so Angst, es zu sagen, weil, was ich jetzt sage, ist eine Straftat", begann Pietro seine Beichte im Rahmen des Live-Events im "Kraftverkehr" am Samstagabend. Zu seiner Verteidigung schob er noch schnell ergänzend hinterher: "Es ist vier Jahre her. Es ist verjährt."

Wieder ein Herz und eine Seele: Pietro und Laura scheinen den Polizeieinsatz im Oktober wegen "häuslicher Gewalt" hinter sich gelassen zu haben. © Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Dabei erwischte er jedoch auch den Lautsprecher, was ihm letztlich zum Verhängnis wurde. Lachend merkte der ehemalige Swarovski-Steinleger an: "Ich habe nur dieses Tesaband am Mikrofon gehört."

Die Aktion ging also mächtig schief. Immerhin konnte er sie bis dato vor seiner Liebsten geheim halten. Reumütig entschuldigte er sich am Samstagabend für sein Verhalten von damals. Auch Laura konnte über die Story am Ende nur noch herzlich lachen.

Bis zu ihrem Liebescomeback im Frühsommer 2022 führten die beiden eine langjährige On-off-Beziehung. In rund zwei Jahren trennten sie sich etwa sechsmal, wie sie unter anderem in ihrem gemeinsamen Podcast ausplauderten.

Dass er in seiner Ehe mit Sarah Engels (32) zuvor betrogen worden war, hatte bei dem "DSDS"-Gewinner von 2011 zu argen Vertrauensproblemen geführt. Diese wirkten sich auch auf seine neue Partnerin aus, wie der Schwank aus seiner Vergangenheit eindrücklich beweist.