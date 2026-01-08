Elendiges Thema bei Pietro Lombardi: Sänger zeigt seine überschüssigen Pfunde

Köln - Bei Pietro Lombardi (33) ist das Thema Übergewicht erneut präsent. Jetzt hat der Sänger Großes angekündigt, nachdem er zuvor schon über den Einsatz der Abnehmspritze gesprochen hatte.

Pietro Lombardi (33) möchte 2026 wieder in Form kommen. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Seine Körperform macht dem ehemaligen Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" schon wieder zu schaffen.

Bereits Anfang Dezember offenbarte der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30), dass er in den vergangenen drei bis vier Monaten rund 15 Kilogramm zugenommen habe.

In einer seiner neuesten Instagram-Storys zeigt er seinen rund zwei Millionen Anhängern seine Form. "So sehe ich übrigens aktuell aus", gibt Pietro preis.

"Das ist die Wahrheit von meinem Körper. Keine Muskeln mehr. Es ist alles weg. Die Hüften sind kacke. Ich fühle mich unwohl", gesteht der dreifache Vater weiter.

Zuletzt brachte der frühere Pizzabäcker bereits eine drastische Maßnahme ins Gespräch.