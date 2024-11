Pietro Lombardi inszeniert sich mit neuem Song als mediales Opfer!

Köln - Ex- DSDS -Juror Pietro Lombardi (32) hat in seinem neuen Song "OMG" mit Reaktionen von Usern im Netz und den Medien abgerechnet. Der eindeutige Text zeigt: Der 32-Jährige sieht sich als Opfer einer medialen Hetzjagd.

Singt von "Skandalen" und "egal, ob es wahr ist": Pietro Lombardi strickt sich musikalisch seine eigene Version des heftigen Streits mit seiner Verlobten Laura zurecht. © Georg Wendt/dpa

Scheinbar sind die letzten Wochen, in denen "Pie" im Fokus der Öffentlichkeit stand, nicht spurlos an ihm vorübergegangen.

Nach seinem handfesten Streit mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28), der einen Polizeieinsatz zur Folge hatte, sah sich Pietro berechtigten Fragen zu den Hintergründen ausgesetzt.

Das hat ihm offenbar nicht gefallen. Im neuen Song singt er deshalb unter anderem: "Habt ihr gehört, was sie sagen? Das geht ja mal gar nicht. Oh mein Gott, ist doch egal, ob es wahr ist, solange es einen Skandal gibt".

Seine offensichtliche Message: Nichts, was geschrieben wurde, stimmt. Und Schuld haben am Ende sowieso nur alle anderen.

Fakt ist: Der Streit mit Laura war so heftig, dass sie die Polizei rief. Das Paar hatte gegenüber der "Bild" selbst bestätigt, dass der ehemalige Pizza-Bäcker in rasender Wut Gegenstände um sich warf und die Mutter seiner beiden Söhne am Arm packte.

Nicht mal geleugnet hat der 32-jährige Sänger sein Fehlverhalten, sondern hat sich am Ende sogar noch dafür entschuldigt. Trotzdem musste er seinen Job als Juror von DSDS abgeben. RTL ersetzt Pietro in der folgenden Staffel wohl aller Voraussicht nach durch Rapper Bushido (46).