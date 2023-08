Pietro Lombardi schießt gegen Prinz Marcus: "Größte Pu**y der Nation"

Köln - Prinz Marcus von Anhalt (56) sorgte in den sozialen Medien für Empörung , als er auf Instagram eine Story teilte, wie er eine Schildkröte abschoss. Das hat auch Pietro Lombardi (31) auf den Plan gerufen.

Pietro Lombardi (31) hält mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27) den gemeinsamen Hund Akira. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Und der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" schießt gewaltig gegen den 56-Jährigen. "Prinz Pu**y aus Anhalt. Wie stark er sich fühlt", schreibt Pietro in seine Instagram-Story. "Was ein Opfer! Feiert sich, weil er bewusst ein Tier mit dem Ball abknallt", führt der Verlobte von Laura Maria Rypa (27) weiter aus.

Dass so ein Mensch überhaupt aktiv Instagram nutzen dürfe, sei eine Schande. Er solle sich schämen. "Geld macht kaputt", so der "Phänomenal"-Interpret.

Und der Sänger bekam sich überhaupt nicht mehr ein. "So, noch was lieber Prinz, wobei schei* mal auf Prinz. Der einzige Titel, der dir gerecht werden kann, ist die größte Pu**y der Nation", wütete Pietro in Richtung des Adoptivsohnes von Prinz Frédéric von Anhalt (80).

Denn der Prinz würde Tiere, die sich nicht wehren können, "volle Kanne, volle Kanne" mit dem Ball abschießen, sodass die Schildkröte sich verkrieche, da sie Angst habe.