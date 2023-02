Pietro Lombardi sorgt mit neuem Produkt für Aufschrei im Netz: "Einfach nein!"

Pietro Lombardi (30) lüftet das Geheimnis um sein neues Produkt: Er bringt eine Cola auf den Markt. © Montage: Instagram/Screenshot/Pietro Lombardi

Am Dienstag meldete sich Pietro bei seinen rund zwei Millionen Instagram-Followern, um Großes zu verkünden. "Stellt euch jetzt den Countdown, verpasst es nicht!", teaserte der Sänger sichtlich aufgeregt an.

Am Abend folgte die feierliche Enthüllung seines ersten eigenen Getränks: "Endlich ist es so weit. Ich darf euch endlich sagen, dass ich eine eigene Cola auf den Markt bringen werde", offenbarte der 30-Jährige stolz.

"Lombi Cola" nennt sich der neue Softdrink, den es ab Mitte März im Handel zu kaufen geben soll. In einem kurzen Werbe-Clip, in dem Pietro in bester Flaschengeist-Manier aus der Dose erscheint und für gute Stimmung sorgt, wird das Kaltgetränk als "The Spirit of Summer" angepriesen.

Demnach wird es eine Classic und eine Zero-Variante ohne Zucker geben, die beide offenbar eng an die herkömmliche Coca-Cola angelehnt sind. Pietro verriet, dass er die braune Brause täglich selber trinken würde und sein Vater lange für Coca-Cola gearbeitet habe. "So stand ich dem Getränk schon immer nahe."

Viel mehr Informationen zur "Lombi Cola" gab es vorerst nicht. Vielen Fans genügte das jedoch, um sich bereits eine eindeutige Meinung zu bilden - und die reichte von Freunde bis hin zu blanker Empörung.