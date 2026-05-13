RTL-Superstars im Konflikt: Pietro Lombardi reagiert auf Abrechnung von Menowin

Köln - Gönnt er Menowin Fröhlich den " DSDS "-Sieg wirklich nicht? Pietro Lombardi (33) spricht nach der Abrechnung des 38-Jährigen mit seiner Person jetzt Klartext!

Pietro Lombardi (33) konnte sich nach seinem "DSDS"-Sieg 2011 als erfolgreicher Sänger etablieren. (Archivfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

In seinem dritten Anlauf hat er es geschafft. Nachdem er 2005 bereits früh rausgeflogen war, schaffte Menowin es in einem epischen Herzschlagfinale im Jahr 2010 auf Rang zwei. Seit vergangenem Samstag darf er sich endlich RTL-"Superstar" schimpfen.

Pietro, der die Show 2011 selbst gewann, hatte die Auftritte und die erneute Teilnahme des Ex-Knackis durchaus kritisch gesehen. Im Recall sei Menowins Leistung viel zu schlecht für ein Weiterkommen gewesen, die erneute Teilnahme ein Regelbruch.

Der bald neunfache Familienvater ließ die Kritik nicht auf sich sitzen und schoss gegen den "Bella-Donna"-Interpreten zurück. In seiner Instagram-Story sprach Pietro das Thema jetzt erneut an und wies die Vorwürfe gegen sich wiederum entschieden zurück.

"Lasst euch nicht von der Presse manipulieren. Leider sind die dafür gemacht, weil sie auch Meinungsmacher sind. Und schaffen es natürlich, euch, jeden Einzelnen da, zu manipulieren mit ihren Clickbait-Überschriften", stellte er zunächst klar.