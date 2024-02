Pietro Lombardi teilt intimen Clip: Fans achten nur auf eine Geste und den Po von Laura!

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag sammeln sich schnell die ersten Wortmeldungen. "Typisch Mann, immer noch auf den Popo klopfen. Macht meiner heute noch", witzelt eine Userin. Eine andere schreibt: "Dieser Po-Klopfer am Ende … Beste!"

In ihrer Instagram-Story verrät Laura weitere Details und erklärt: "Wir sind in der Schweiz, um unsere Küche und einige anderen Dinge zu planen." Viel mehr Aufsehen erregt jedoch ein kurzes Reel, das die beiden nahezu parallel auf ihren Kanälen teilten.

Auf dem Balkon ihres Hotelzimmers in Luzern (Schweiz) können Laura und Pietro kaum die Finger voneinander lassen. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Für seine intime Geste erntet der musikalische Ziehsohn von Poptitan Dieter Bohlen (70) tatsächlich jede Menge Zuspruch. "Der Popo ist schon knackig, wie soll man ihm da einen Klaps verübeln?", merkt ein weiterer Fan an.

Es sind nicht die einzigen Statements, die sich um die durchtrainierten vier Buchstaben der Jungen-Mama drehen. So fragt ein Nutzer vielsagend: "Können wir mal bitte über den Knackarsch von Laura sprechen? Was zur Hölle?"

Für die Küche der Zukunft interessieren sich zu diesem Zeitpunkt wohl nur noch die wenigsten. Doch auch die möchte die schwangere Influencerin glücklich machen. In einer weiteren Story gibt sie einen ersten Einblick auf den Entwurf.

"Ich zeig euch schon mal so ein bisschen, wie die Küche geplant ist. Da wird noch ein bisschen was umgeändert, aber so der erste Eindruck." Das kleine Bild zeigt eine Einrichtung ganz in Weiß mit einer riesigen Kochinsel und einem großen Kühlschrank.