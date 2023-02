Pietro Lombardi überrascht Fan (10) am Telefon, der reagiert völlig unerwartet!

Köln - Pietro Lombardi (30) hat sich am Sonntag mal wieder etwas länger Zeit für seine Fans genommen. Einem zehnjährigen Jungen aus Österreich wurde dabei eine ganz besondere Ehre zuteil!

Pietro Lombardi (30) überraschte am Sonntagabend einen jungen Fan aus Österreich am Telefon. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" schwebt derzeit im absoluten Familienglück. Vor wenigen Wochen erblickte sein zweiter Sohn das Licht der Welt und krönte somit das lange Zeit unsichere Liebesglück des Sängers mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (27).

Der kleine Leano Romeo entwickelt sich trotz seines holprigen Starts ins Leben prächtig und gönnt seinen Eltern sogar eine passable Nachtruhe. Schlafen steht derzeit ohnehin ganz weit oben auf der To-do-Liste des neuen Erdenbürgers.

Und so bot sich für Papa Pietro nun nach langer Zeit mal wieder die Möglichkeit, für seine rund zwei Millionen Instagram-Fans eine kleine Fragerunde ins Leben zu rufen.

Eine Mama aus Österreich brachte dabei ein eher ungewöhnliches Anliegen vor. Sie fragte: "Könntest du meinen Sohn anrufen? Er ist ein Riesen-Fan von dir!"

Da ließ sich der Sänger nicht zweimal Bitten. "Schick mir deine Nummer, und dann überraschen wir deinen Sohn!", so die spontane Reaktion des Entertainers. Und tatsächlich… Schon in der nächsten Sequenz hatte Pietro seinen Nachwuchs-Supporter an der Strippe.