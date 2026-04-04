Über die Gründe lacht der ganze Saal: Darum lässt Pietro Lombardi beim Liebesspiel seine Socken an
Köln - Pietro Lombardi (33) lässt beim Liebesspiel gerne die Socken an. Nicht nur Kumpel Oliver Pocher (48) kann die Gründe dafür kaum fassen, auch das Publikum lacht.
Im Rahmen der Live-Aufzeichnung ihres neuen Podcast-Formats "Die Patchworkboys" in Köln sprechen die TV-Stars, die es zusammen auf sage und schreibe acht Vaterschaften bringen, unter anderem auch über weiteren Nachwuchs.
Während sich der Comedian skeptisch zeigt, kann sich Dreifach-Papa Pie durchaus noch mehr Kinder vorstellen. "Ich wollte ja eigentlich immer mal eine Tochter", erklärt er. "Aber irgendwie, ich kann das einfach nicht. Keine Ahnung. Socken an, aus. Alles probiert."
Da wird Pocher sofort hellhörig. Amüsiert hakt er bei seinem Gegenüber nach, was die Socken mit dem Geschlecht zu tun hätten. Der Sänger enthüllt: "Man sagt doch immer, wenn du ein Mädchen willst, musst du die Socken ausziehen. Hat nicht geklappt."
Als Olli ihn auslacht, fragt Pietro bei den Zuschauern nach. Die können ihm zumindest bestätigen, dass es diesen Socken-Geschlecht-Mythos tatsächlich gibt, allerdings genau andersherum. Der Vater von drei Jungs ist irritiert: "Dann hätte ich jetzt drei [Mädchen]."
In seiner Verwirrung packt der "Cinderella"-Interpret gleich noch ein anderes, weit weniger appetitliches Geständnis auf den Tisch. In Wahrheit lasse er die Socken beim Akt nämlich nur deshalb immer an, weil er unter Fußpilz leide.
Medizinisches Problem: Pietro Lombardi geht mit Socken in den Pool
Pocher und das Publikum biegen sich erneut vor Lachen. "Laber doch nicht", platzt es schließlich aus dem ehemaligen RTL-Moderator heraus. Doch Pietro versichert, nicht zu scherzen. Er habe tatsächlich schon sehr lange damit zu kämpfen.
"Ich lasse immer die Socken an. Immer. Weil: Ich schäme mich für meine Füße. Ich gehe sogar ab und zu in den Pool mit Socken", gesteht er ganz unverblümt. Scherzhaft fügt er dann noch hinzu: "Das heißt, theoretisch müsste ich ja drei Mädchen haben. Oder nicht?"
An mangelnder Hygiene liege sein Fuß-Problem aber nicht. "Ich dusche, ich wasche mich, ich pflege mich, alles. Aber der eine Nagel bleibt gelb. Keine Ahnung, warum", führt Pietro weiter aus. Pocher grinst und stichelt: "Du machst es immer schlimmer, ehrlicherweise."
Nach einem weiteren verbalen Schlagabtausch merkt der "DSDS"-Sieger von 2011 schließlich an, sich "gemobbt" zu fühlen. "Du stellst dir meine Füße richtig schlimm vor. Nein, es ist nur ein Nagel", beteuert Pietro. Danach folgt glücklicherweise ein Themenwechsel.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa