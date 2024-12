Pietro Lombardi spricht Klartext: So steht es um Freundschaft zu Dieter Bohlen!

Pietro Lombardi (32) und Dieter Bohlen (70) verbindet eine tiefe Freundschaft. © Henning Kaiser/dpa

In der großen Finalshow der 21. Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" schoss der Verlobte von Laura Maria Rypa (28) scharf gegen seinen einstigen Mentor. "Du hast mich ersetzt!", warf er dem 70-Jährigen vor.

"Ja, wir haben uns im Finale ein bisschen geärgert, das gehört auch manchmal dazu, weil ich gesagt habe 'Ja, du hast mich ersetzt', weil es halt überall stand und irgendwie hab ich es dann gesagt, habe ich in dem Moment auch so gefühlt, sag ich ehrlich", erklärt der Wahl-Kölner in einer Instagram-Runde seinen rund zwei Millionen Anhängern.

Allerdings sei sein Verhältnis zu Dieter intakt - und das hat er auch schon vor längerer Zeit bestätigt.

"Es ist nicht nur ein TV-Job, den wir zusammen machen, sondern eine 14-jährige Geschichte, die echt ist. Wir lieben uns einfach und kennen uns perfekt", soll "Pie" gegenüber seinen Fans gesagt haben.