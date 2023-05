Pietro Lombardi verrät Geheimnis: An dieser RTL-Show möchte er mit 35 Jahren teilnehmen

Köln - In der 20. Staffel von "DSDS" kehrte Pietro Lombardi (30) als Juror zurück. Ob er auch im nächsten Jahr dabei ist, steht noch in den Sternen. In einer kleinen Fragerunde auf Instagram verriet der Sänger aber nun, bei welchem RTL-Erfolgsformat er in Zukunft dabei sein möchte.