Pietro Lombardi wird langsam ungeduldig: "Wann kommt mein Sohn endlich?"

Köln - Da kann es einer offenbar so langsam nicht mehr abwarten. DSDS-Juror und Sänger Pietro Lombardi (32) macht seiner Aufregung über die bevorstehende Geburt seines dritten Sohnes auf Instagram Luft.

Freuen sich zum zweiten Mal auf gemeinsamen Nachwuchs: Sänger Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte, die Influencerin Laura Maria Rypa (28). © Instagram/lauramaria.rpa

Dort postete er in seiner Story ein kurzes Video von seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28), die mit praller Babykugel am Wehenschreiber angeschlossen ist. Verträumt lächelt die 28-Jährige in die Kamera, während Pietro fragt: "Wann kommt denn mein Sohn endlich?"

In den vergangenen Tagen war es um die werdenden Eltern stiller geworden. Kein Wunder: Laura hatte zuletzt mit Komplikationen zu kämpfen! Sie bekam vorzeitige Wehen und musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden.

Aktuell scheinen sie und der dann dritte Sohn von Pietro Lombardi wohlauf zu sein.

Bleibt zu hoffen, dass bei der jetzt anstehenden Geburt für Pietro und Laura alles gut geht. Die vergangenen Geburten waren nämlich bisher immer mit großen Problemen verbunden.