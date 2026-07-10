Schock für Pietro nach Anruf aus der Schule: "Herr Lombardi, ihr Sohn wird vermisst!"
Köln - Es ist einer dieser Anrufe, die kein Elternteil je bekommen will. Als Pietro Lombardi (34) den Hörer abnimmt, meldet sich plötzlich die Schule seines Sohnes. Die Information: Alessio wird vermisst!
Wie der ehemalige "DSDS"-Gewinner im gemeinsamen Podcast ("Patchwork Boys") mit Comedian Oliver Pocher (48) berichtet, habe sich die Paukerbude in dieser Woche gleich frühmorgens um 8.30 Uhr bei ihm gemeldet.
Unterrichtsbeginn ist allerdings um 8 Uhr. Das machte Pietro bereits stutzig. Gegenüber Olli zitiert der frühere Pizzabäcker aus Karlsruhe das Telefonat so: "Herr Lombardi, Ihr Sohn wird hier vermisst." Eine absolute Horror-Meldung für alle Eltern.
Erschrocken habe er nachgefragt: "Wie, der wird vermisst?" Daraufhin eröffnete man ihm, dass Alessio einfach nicht zum Unterricht erschienen sei. Seine Mama, Sarah Engels (33), sei telefonisch nicht zu erreichen gewesen.
"Wissen Sie irgendwas?", habe man ihn dann gefragt. Doch Pietro war völlig ahnungslos, vermutete allerdings, dass sein ältester Sprössling möglicherweise den Bus oder den Zug verpasst haben könnte.
Schulanruf nicht der einzige Schreckmoment für Pietro Lombardi
Anschließend legte der besorgte Dreifach-Papa auf und rief auf Alessios Handy an. Der Elfjährige nahm wohlbehalten ab und bestätigte den Verdacht: Er hatte schlichtweg den Bus verpasst und kam deshalb zur spät zur Schule.
"Im ersten Moment machst du dir unnormal Sorgen. Du denkst dir, Alter, wie, der wird vermisst? Was ist los?", offenbart Lombardi in der jüngsten Podcast-Folge über sein vorübergehend panisches Gefühlschaos.
Olli, selbst Vater von fünf Kindern, kann den Schock gut nachempfinden und betont: "Wenn einer anruft, Kind ist nicht da und niemand [wurde] erreicht, das ist schon mittelmäßig." Für Pietro war es jedoch nicht die einzige Hiobsbotschaft in dieser Woche.
Alessio zog sich beim Fußballspielen einen Haarriss im Handgelenk zu - und das so kurz vor den Sommerferien. "In drei Wochen könnte es geheilt sein und dann kann er wenigstens ins Wasser", hofft Pietro.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshot), Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa