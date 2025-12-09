Trennung zerreißt Pietro Lombardi das Herz: Diese Zeilen lassen tief blicken

Köln - Das Liebes-Aus mit seiner Verlobten scheint Pietro Lombardi (33) gut verkraftet zu haben. Die Trennung von seinen Kindern zerreißt dem Sänger hingegen das Herz, wie seine jüngsten Worte im Netz beweisen!

Sänger Pietro Lombardi (33) hat insgesamt drei Kinder von zwei verschiedenen Frauen © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Auf seinem Instagram-Kanal postete der "DSDS"-Gewinner von 2011 ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er zusammen mit seinen drei Söhnen Alessio (10), Leano (2) und Amelio (1) zu sehen ist. Die Gesichter des Quartettes sind darauf nicht zu erkennen.

"Für immer bedeutet für mich nur eins - Papa wird immer da sein", schreibt Pietro dazu. Ergänzend fügt der ehemalige Pizzabäcker dann noch hinzu: "Ich weiß, dass ich nie der perfekte Vater sein werde, aber ich werde immer für euch kämpfen."

Zum Verständnis: Sowohl sein ältester Sohn aus der Ehe mit Musikerin Sarah Engels (33) als auch die beiden Kleinkinder aus seiner langjährigen On-off-Beziehung mit Influencerin Laura Maria Rypa (29) leben jeweils bei ihren Müttern.

Ein Umstand, der Pietro offenbar schwer zusetzt. "Auch wenn ich euch regelmäßig sehen kann, fehlt ihr mir jeden Tag – und zwar alle drei gleich", betont der frühere Swarovski-Steinleger dazu in seinem emotionalen Posting.