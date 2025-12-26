Trotz Absprache mit Sarah Engels: Pietro Lombardi muss Heiligabend ohne Alessio verbringen

Köln - Trotz ihrer insgesamt siebten Trennung verstehen sich Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) weiterhin blendend. Die beiden verbrachten gemeinsam mit ihren Kindern Heiligabend, allerdings ohne Pietros ältesten Sprössling - aus gutem Grund.

Pietro Lombardi (33) musste am 24. Dezember auf seinen Sohn Alessio (10) verzichten. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Denn eigentlich sollte der zehnjährige Alessio, der aus seiner gescheiterten Ehe mit Sarah Engels (33) stammt, auch den 24. Dezember mit seinem Vater, Laura und seinen Halbbrüdern verbringen.

"Ich habe Alessio morgens um 11 zu seiner Mama gebracht", stellte der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" jedoch am 1. Weihnachtsfeiertag gegenüber seinen rund zwei Millionen Anhängern bei Instagram klar.

Er habe den Tag extra getauscht, da er kein Risiko eingehen wollte, dass Alessio sich bei Leano (2) und Amelio (1) anstecke und die ganzen Weihnachtsferien krank sei.

Denn schon am Tag vor Heiligabend berichtete Laura, dass Söhnchen Leano krank und auch sie selbst arg angeschlagen sei. Anschließend habe es dann auch Amelio erwischt, wie die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte aus Düsseldorf verriet.

"Ich war bei Laura und den Kids, die sind leider alle platt. Aber wir haben ’ne super Zeit gehabt. Viel konnte man nicht machen, die Kids wollten ganz viel mit uns kuscheln", erzählte Pietro gegenüber "BILD".