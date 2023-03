Reality-Sternchen erhält Brief und ist richtig sauer: Das ist passiert

Trier - Reality-Darstellerin Jessica Delion (23, " Love Island " 2022) war äußerst erbost - der Grund dafür war ein Brief, den sie von einer Zahnarzt-Praxis erhalten hatte. In ihren Instagram-Storys vom gestrigen Donnerstagabend erklärte sie, was dahinter steckt.

Reality-Darstellerin Jessica Delion (23) wurde im vergangenen Jahr als Kandidatin der Datingshow "Love Island" (RTL ZWEI) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion

Die 23-Jährige aus einem kleinen Ort bei Trier in Rheinland-Pfalz zeigte in ihren Storys zunächst ein Foto des Schreibens.

Es ging ihr um die Adress-Zeile. Diese war natürlich weitestgehend von ihr geschwärzt worden, doch es war klar zu erkennen, dass Jessica von der Praxis als "Herr" angesprochen wurde.

Viele Frauen hätten hierauf sicher mit gehöriger Irritation reagiert, doch bei der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin (RTL ZWEI 2022) sorgte dieser Fauxpas für großen Ärger.

Jessica ist eine Frau mit Trans-Hintergrund, tatsächlich war sie die erste Teilnehmerin in der deutschen Ausgabe von "Love Island" mit Trans-Identität.

"Vielleicht werden das viele von Euch nicht verstehen können, wieso es mich so sauer macht, aber ich habe jahrelang dafür gekämpft, als Frau anerkannt zu werden, ich habe tausende von Euros bezahlt, ich bin monatelang durch Gerichtstermine gegangen, damit ich öffentlich als Frau gesehen werde, damit auf meinem Ausweis, meiner Krankenkassenkarte, überall "Frau" steht", erklärte Jessica ihre heftige Reaktion auf den Brief der Zahnarzt-Praxis.

Was Jessica in ihrer Ansprache schildert, sind die Folgen des auch aktuell noch in Deutschland geltenden restriktiven Transsexuellengesetzes, welches Personen mit Trans-Identität erhebliche finanzielle und juristische Hürden auferlegt, wenn sie den Geschlechtseintrag in ihrer Geburtsurkunde ändern lassen möchten.

Das von der Ampel-Regierung im Bund geplante Selbstbestimmungsgesetz soll dies ändern, dann soll die einfache Willensbekundung im Standesamt genügen.