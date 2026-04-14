Reality-Mama packt über "Tabuthema" aus: Deshalb stillt sie ihren Sohn nicht

Lüneburg - Vor wenigen Tagen hatte Karina Wagner (30, " Make Love, Fake Love ") erklärt, dass sie ihren rund drei Wochen alten Sohn Romeo nicht stille . Am Montag ging die junge Mutter auf die Gründe für die Entscheidung ein.

Karina Wagner (30) hat auf Instagram über die Gründe gesprochen, weshalb sie ihren Sohn Romeo nicht stillt. © Instagram/valentinakarina

Im "Mami-Kosmos" sei die Frage, ob man sein Kind stille oder nicht, vermutlich das "größte Tabuthema" überhaupt, mutmaßte die 30-Jährige. Abgesehen von einer negativen Nachricht habe sie aber sehr viel Zuspruch für ihre Entscheidung bekommen.

"Ich habe einfach schon während der Schwangerschaft nicht dieses Verlangen gehabt oder dieses Bedürfnis gehabt. Im Gegenteil, es war bei mir wirklich so, dass ich mich mit dem Gedanken nicht richtig anfreunden konnte", verdeutlichte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.

Dennoch habe sie sich die Option "ein bisschen offen lassen" wollen. "Je nachdem, wie die Geburt vielleicht verläuft. Vielleicht wäre es dann so dieser Moment gewesen: Man sieht ihn und dann will man direkt", erläuterte Karina.

Nach der sehr dramatischen und kräftezehrenden Geburt sei ihr die Entscheidung aber schließlich leicht gefallen. "Die ersten Tage zu Hause hätte ich das Stillen auch rein körperlich gar nicht geschafft", betonte die Lüneburgerin.