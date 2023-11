Porsche-Explosion kostete Tochter Davina fast das Leben: Robert Geiss bekommt Post vom Anwalt

Dubai – Robert Geiss (59) kocht vor Wut! Grund dafür ist ein Anwaltsschreiben des Sportwagen-Herstellers Porsche. Darin geht es um die verhängnisvolle Nacht, in der Tochter Davina (20) beinahe bei der Explosion ihres nagelneuen Luxusschlittens ihr Leben verloren hat.

"Seit Januar hat sich bis jetzt noch nichts getan außer die Aussage der Anwälte von Porsche, dass es nicht ihr Verschulden ist", schrieb der Mode-Millionär in einem Instagram-Posting.

So ist bis heute völlig ungeklärt, wie es dazu kommen konnte, dass Davinas Porsche 911 GT3 explodierte und anschließend vollständig ausbrannte .

Zehn Monate ist der traumatische Vorfall inzwischen her, doch obwohl die Millionärstochter zum Glück mit einer Rauchvergiftung und einem Schock davongekommen ist, können die Geissens das Geschehene nicht hinter sich lassen.

Robert Geiss (59) befindet sich seit dem Porsche-Inferno im Rechtsstreit mit der Luxus-Automarke. © Instagram/Robert Geiss

Dabei sorgte der Inhalt des Schreibens für ungläubiges Kopfschütteln bei dem Dubai-Urlauber.

"Jetzt fragen die Anwälte von Porsche ernsthaft nach, ob wir noch ein Scheckheft von dem GT3 besitzen. Wo befinden sich eurer Scheckheft vom Auto?", hakte Robert sarkastisch bei seinen mehr als 600.000 Followern nach.

Er habe immer gedacht, Porsche wäre "noch gute deutsche Wertarbeit, aber man kann sich ja auch mal irren".

In der Kommentarspalte unter Roberts Beitrag machte auch Tochter Davina ihrem Ärger Luft: "Immer, wenn ich diese Bilder sehe, läuft es mir eiskalt über den Rücken. Wäre ich in die Parkbox reingefahren, wäre ich heute nicht mehr am Leben und die Anwälte machen sich einfach nur Gedanken darüber, wie Porsche ihre Weste reinwaschen kann."