Emotional: Roland Kaiser bekommt riesige Überraschung auf seiner Weltreise!

Sofort werden natürlich innige Umarmungen ausgetauscht. Zu fünft genoss die Familie samt Anhang dann einen Tag in Kapstadt. Von Sightseeing über leckeres Cocktailschlürfen war alles dabei. Das Trio hatte einfach die Koffer gepackt, war in den Flieger gestiegen und bereiteten ihren Eltern eine riesige Freude.

Denn seine Kinder Annalena (25) und Jan (28) samt Freundin erwarteten ihre Eltern bei der Ankunft in Südafrika. Ein Video auf Instagram zeigt, wie der 71-Jährige ganz gerührt die Hände vors Gesicht schlägt. Auch seine Frau strahlt bis über beide Ohren.

Als seine Frau und er gerade in Kapstadt in Südafrika angekommen waren und das Kreuzfahrtschiff verließen, traute der Kaiser plötzlich seinen Augen nicht.

Überraschung gelungen: Roland Kaiser (71, 2.v.r.) mit seiner Frau Silvia (57, 2v.l.), seinem Sohn Jan (28, l.) und Tochter Annalena (25, r.). © Screenshot/Instagram/rolandkaiseroffiziell

Kaiser will nicht nur vieles von der Welt entdecken, sondern vor allem seine Akkus für eine seine wichtigsten Tourneen aufladen.

Bereits am 26. Mai startet anlässlich seines 50-jährigen Bühnenjubiläums die Konzert-Serie "50 Jahre - 50 Hits" mit dem Auftritt in Bad Segeberg.

Ganze 22 Termine stehen bis zum 17. August auf dem Programm, darunter an den beiden Wochenenden 26. und 27. Juli sowie 2. und 3. August die bei den Fans so beliebte Kaisermania in Dresden.

Sogar in Wien tritt der Kaiser auf. Die Kaisermania ist bereits ausverkauft, für die vier Termine in der sächsischen Landeshauptstadt kann man nur noch mit ganz viel Glück Tickets über den offiziellen Fansale von Eventim ergattern.

Für alle anderen Konzerte - außer die im hessischen Willingen und auf der Berliner Waldbühne, sind noch Karten zu haben.