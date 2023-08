"Stranger Sins"-Fiore im Interview: "Ich mag alles außer Kuscheln im Bett"

Köln - Das neue RTL+-Format " Stranger Sins " sorgt für Wirbel. Paare und Singles leben vor der Kamera ihre sexuellen Fantasien aus. Bereits in den ersten Folgen ging es wild zur Sache . Einer der Show-Kandidaten ist Fiore (25) aus Köln . Der "Stranger Sins"-Teilnehmer erzählt über seine Erfahrungen in dem Erotik-Reality-Format und über seine Zukunftspläne.

Mit Partnerin wäre der Reality-Star allerdings nicht in das Format gegangen, da hat Fiore eine ganz klare Meinung zu. "Niemals! Was meins ist, ist meins, das teile ich nicht."

"Stranger Sins" Teilnehmer Fiore ist bereits erfolgreich mit Social Media. Sein Ziel ist es, diesen noch weiter auszubauen, um finanziell unabhängig zu sein. © kadirpresso Photography

Stranger Sins soll nicht das letzte Format des Tattoo-Liebhabers sein. Fiore hat Lust auf weitere TV-Shows. Bei einem Dating-Format will er unbedingt dabei sein.

"Ich sehe mich auf jeden Fall bei "Are You The One". Da ist viel Party und Partygirls. Ich habe Lust dort eine Person kennen zulernen, die die gleichen Interessen hat. Ich glaube, dass ich da ein Mädchen finde, mit der ich auch zusammen Social Media machen kann. Wenn man das gemeinsam macht, dann verbindet das und man hat zusammen ein(en) Businessplan und das stärkt nochmal."

Fiore ist sich sicher, dass man in einer Datingshow sein passendes Gegenstück finden kann. "Ich glaube wenn man sich in so einem Format kennenlernt, wo man zwei Wochen kein Handy hat und aufeinanderhängt, dass man da eine viel stärkere Bindung findet als draußen."

Für andere Formate ist der Kölner aber auch offen. Es gibt nur eine Bedingung. "An sich bin ich überall dabei, solange es Alkohol gibt. Ich liebe Party, Alkohol und Frauen."