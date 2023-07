"Fans können sich freuen": Calvin Kleinen releast neuen Song mit diesem Sänger!

Calvin (31) bekannt, geworden durch Temptation Island, lebt zusammen mit seinem Bruder Marvin (28) und seiner Mutter in Übach-Palenberg bei Aachen. © Instagram/Screenshot/calvin92

Der Rapper verrät im Gespräch mit TAG24, wie es zu der Zusammenarbeit kam."Ich fand Edin schon immer cool. Ich wollte mal einen Song mit einem männlichen Gesang machen, das hatte ich noch nie und Edin hat noch ein Rapper gesucht für den "BOMBA" Song."

Im Text heißt es "Dunkle Haare, Grüne Augen, Braun gebrannt ... Sie ist eine Bomba!" Es wird über eine rassige Latina gesungen und gerappt. Daher hat Calvin sich für das Musikvideo die ehemalige "AYTO" Kandidatin Aurelia dazugeholt.

"Die Dame, die ich berappe, hat halt perfekt zu Aurelia gepasst und dann dachte ich mir, komm fragst du Aurelia. Ich hab den Song nicht für sie geschrieben, aber sie passt perfekt auf den Text."

Die Frauenwelt muss sich aber keine Sorgen machen, der Reality-Star findet nicht nur Latina Frauen "Bomba". "Es gibt schöne südländische Frauen, schöne deutsche Frauen. Ich find alle gut (lacht)."

Im Musikvideo von Calvin dürfen natürlich jede Menge heiße Ladys nicht fehlen. Neben Aurelia shaken auch "Ex on the Beach" Romina und "Beauty and the Nerd" Selina ihren Po zum Song.

Sein "The Real Life"-Kollege Chris Broy (34) versorgt im Video unter anderem Selina bekannt aus "Take Me Out" und "Paradise Hotel"-Sani mit jeder Menge Pasha Wodka. TikTokerin Luisa Amour zeigt, wie viel Spaß die bunt gemischte Truppe mit Calvin und Edin während des Drehs im Mio Club Köln hatte.